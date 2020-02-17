'Yeni Haller' ilk bölümüyle yayında: İnternet parçalanıyor mu?

Akademisyen, yazar Özgür Mumcu ve gazeteci Eray Özer’in birlikte hazırladıkları podcast programı 'Yeni Haller'in ilk bölümü yayınlandı.

İlk bölümünde 'internet egemenliği'ni işleyen podcastte, Mumcu ve Özer, ulus devletlerin internet üzerinde egemenlik ilan etme çabasını tartışıyor ve "İnternet parçalanıyor mu?" sorusuna cevap arıyor.

Haftada ortalama iki kez yayınlanacak olan Yeni Haller, sanattan bilime, güncel haberlerden kimi siyasi gelişmelere kadar birçok başlığı ele alacak.

Spotify üzerinden yayınlanan programa, yakın zamanda Google Podcasts ve Apple’dan da ulaşmak mümkün olacak.