'Yeni Haliç köprüsü yapılmalı'

T24 - Proje için İstanbul'da bulunan UNESCO denetçisi Prof. Dr. Moawiyah İbrahim, görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Yeni Haliç köprüsüne karşı çıkanları saygıyla karşılarım. Ama köprü gerekli. Silueti bozan gökdelense UNESCO gündemine taşınır."



UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi Ürdün temsilcisi ve Haliç’e yapılacak olan metro geçiş köprüsü projesinin denetçisi Prof. Dr. Moawiyah İbrahim, Haliç köprü projesi için ‘Etkisi en aza indirilmiş proje’ değerlendirmesinde bulundu.



İbrahim, "Köprünün yapılmasına karşı çıkanları da saygıyla karşılıyorum. Ancak İstanbul’un trafiği ve yaşam koşulları düşünüldüğünde bu projenin de ihtiyaç olduğunu görüyorum. Tarihi yarımadaya en az etkisi olacak şekilde proje yenilendi. Gerek belediye gerekse projeyi hayata geçirenlerin etkinin azaltılması için verdikleri çaba takdire değer görüyorum" dedi.



Radikal gazetesinin haberine göre; Haliç metro geçiş köprüsü için İstanbul’da bulunduğunu belirten İbrahim, "İstanbul’da yaşayan biri olsaydım köprünün yapılmasını desteklerdim. Bunu isterken tarihe etkisinin en aza indirilmesini de talep ederdim. Kültürel miras konusunun ciddiye alındığını görüyorum. Arkeolojik buluntulara göre projede yapılan değişiklikler ciddiye alındığını gösteriyor. Köprünün tasarımında ciddi değişiklikler yapıldı" diye konuştu.

Yenikapı dünyaya anlatılmalı



İbrahim, Marmaray projesi kapsamında Yenikapı’da sürdürülen arkeolojik kazıların bir örneğinin dünyada olmadığını söyledi:



"İstanbul, Bizans ve Osmanlı şehri olarak biliniyordu. Yenikapı kazıları bize bunun böyle olmadığını gösterdi. Çok daha eskiye 8 bin 500 yıllık bir tarihe bizi taşıdı. Bu kazılar dünyaya anlatılmalı. 40 yıl önce ülkenize geldiğimde Boğazzköy Çatalhöyük, Göreme, Troya, Efes’i gezme fırsatım olmuştu. Hayran kalmıştım. Dünya mirasına büyük katkıları var. Yenikapı da en az onlar kadar önem arz ediyor."



