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Politika

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı

07 Haziran 2017 18:13

TBMM tarafından ilk kez seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanı Bozdağ'ın başkan ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üye olduğu yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) göreve başladı.

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki ilk Genel Kurul toplantısı, gazetecilerin görüntü almasının ardıdan basına kapalı devam etti.

 

Görev dağılımı yapıldı

 

Toplantıda üyelerin dairelere dağılımı, daire başkanları ve HSK Başkanvekili seçimi yapıldı.

Buna göre, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç, üyeliklere Kenan İpek, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin ve Hamit Kocabey seçildi.

HSK Başkanvekilliğine ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Yılmaz getirilirken, 2. Daire, Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu, Cafer Ergen, Songül Yazar, Ali Cengiz Köseoğlu'ndan oluştu.

Anayasa değişikliğiyle iki daire halinde çalışması kararlaştırılan HSK'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesinin görevleri ise 1. ve 2. Daire arasında paylaştırıldı.

 

HSK'nın kuruluş süreci

 

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve 3 daireden oluşan HSYK yapısı değişmiş, düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olmuştu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırılmıştı.

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