Yeni haftanın vizyonunda hangi filmler var?

Bu hafta, Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı ‘Cehennem’ filmi izleyiciyle buluşacak. Yine haftanın yeni yapımlarından biri olan ve başrollerinde Robert De Niro ve Edgar Ramirez'in yer aldığı ‘Demir Yumruk’ filmi ise, boks tarihinin efsanelerinden Roberto Duran'ın hayat hikayesini konu alıyor.

Haftanın yerli yapımları ‘Seni Seven Ölsün’, ‘Oğlan Bizim Kız Bizim’ ve ‘Yolsuzlar Çetesi’, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın son yerli yapımı 'Berzah: Cin Alemi' filmi ise, gerçek hikayelerden esinlenerek beyaz perdeye taşınan korku türündeki film.

‘Cehennem’

Ron Howard'ın yönettiği ve Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster ile Irrfan Khan'ın oynadığı, bazı sahneleri İstanbul'da geçen ‘Cehennem’ filmi izleyiciyle buluşacak.

Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrolünde yer alan Tom Hanks bu filmde, daha önce Dan Brown'un ‘Da Vinci Şifresi’, ‘Melekler ve Şeytanlar’ kitaplarının da ana karakteri olan Robert Langdon'ı tekrar canlandırıyor.

Senaryosunu David Koepp'in yazdığı filmin konusu özetle şöyle:

“Simgebilim Profesörü Robert Langdon, başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar fakat hiçbir şey hatırlamaz. Kendini bir anda ipuçlarını Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Semboller zinciri, Langdon'ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek çok farklı bir mekana sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul'dur."

‘Demir Yumruk’

Jonathan Jakubowicz'in yönettiği ‘Demir Yumruk’ filminin başrollerinde Robert De Niro, Edgar Ramirez, Usher Raymond ile Ruben Blades gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Film, boks tarihinin efsanelerinden Roberto Duran ve antrenörü Ray Arcel'in, birbirlerinin hayatlarını nasıl değiştirdiklerini konu ediniyor. 1964'ten 1983'e kadar boksun altın çağında geçen film, Duran'in Sugar Ray Leonard'la olan meşhur rekabetinin gerçek hikayesine odaklanıyor.

Robert De Niro'nun Ray Arcel'i, Edgar Ramirez'in de Duran'i canlandırdığı filmde efsanevi boksörün Kuzey Amerika'nın en iyi boksörleriyle karşı karşıya geldiği müsabakalara yer veriliyor.

‘Ansızın’

Sebastian Hülk, Julia Jentsch, Hans Zischler ile Sascha Alexander Gersak'ın oynadığı ‘Ansızın’ filminin yönetmenliğini "Köprüdekiler" ve "Hayatboyu" filmleriyle birçok festivalden ödül alan Aslı Özge yaptı.

Almanya taşrasında bir anın değiştirdiği hayatlara odaklanan film, şiddeti önceden kestirilemeyen bir olayın insanı kendi zayıflıklarıyla karşı karşıya bırakması sonucunda hayatını sorgulamasını konu alıyor.

‘Seni Seven Ölsün’

Cem Tabak'ın yönettiği "Seni Seven Ölsün" filminde Hüseyin Avni Danyal, Alper Saldıran, Fulya Zenginer ile Sait Genay gibi isimler rol aldı.

Romantik komedi türündeki film, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan, aileleri birbirine düşman iki aşık gencin trajikomik hikayesini anlatıyor.

'Oğlan Bizim Kız Bizim'

Aras Aydın, Melis Babadağ, Bala Atabek, Emrah Şahan ve Mustafa Şen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Oğlan Bizim Kız Bizim" filminin yönetmen koltuğunda Semra Dündar oturuyor.

Film, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden beklediği evlilik teklifini bir türlü alamamış genç bir kızın, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından bir radyonun düzenlediği yarışmayı kazanarak Antalya'da bir tatil kazanması sonrasında aynı yarışmayı kazanan diğer bir genç ile burada karşılaşıp yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

‘Yolsuzlar Çetesi’

Osman Sonant, Beyti Engin, Mesut Can Tomay, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma'nın başrollerinde olduğu "Yolsuzlar Çetesi" filmi, mutluluğun peşinden koşan iki dostun varoluş hikayesini anlatıyor.

Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlendi.

'Berzah: Cin Alemi'

Ahmet Can Kasap'ın yönettiği 'Berzah: Cin Alemi' filminde Ufuk Kaplan, Kemal Burak Alper, Nilüfer Aydan ile Berna Üçkaleler gibi isimler rol aldı.

Gerçek hikayelerden esinlenerek beyaz perdeye taşınan korku türündeki film, insanlardan kendini soyutlamış olarak hayatına devam eden bir gencin, kendisine musallat olan birtakım varlıkların kontrolü altında verdiği yaşam mücadelesini konu ediniyor.