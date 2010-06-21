Yeni haftada hava nasıl olacak?

T24 - Türkiye yeni haftaya da yağmurlu girecek. Marmara Bölgesi'nde bugün akşam Tekirdağ ve Çanakkale'de yağmur başlıyor.



Salı gününden itibaren ise Pazar'a kadar İstanbul, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu aralıklı olarak sağanak yağmur alacak.



Özellikle Salı günü akşamı Bartın, Karabük, Sakarya, Kastamonu ve Bolu çevresinde çok şiddetli yağmur bekleniyor. Yıldırım tehlikesi de var.



Ege Bölgesi'nde de hafta ortasında yağmur görülebilir.



Hava sıcaklığı 10 derece düşecek, Marmara Bölgesi'nde 35 derecelerde seyreden sıcaklık 25 dereceye kadar gerileyecek.





