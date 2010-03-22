Yeni haftada hava nasıl olacak?

T24 - Türkiye'de bahar sıcaklıkları uzun süre daha kalıcı olacak. Yeni haftada en hızlı sıcaklık artışı güney ve doğu kesimlerde yaşanacak. Kuzeyde biraz bulutlanmalar dışında yağış beklenmiyor.



Avrupa, Balkanlar ve Romanya'da başlayan ısınma Türkiye'yi de etkiliyor. Yüksek sıcaklıklar uzun süre daha kalıcı olacak. Bu hafta en hızlı sıcaklık artışı doğu kesimlerde yaşanacak ve buralarda da sıcaklık 20 dereceyi görecek.



İstanbul bugün, hafta sonu olduğu kadar açık değil. Gökyüzü kısmen bulutlu, kısmen de güneşli olacak. Sıcaklık 17 derece, lodos esecek. Yarından itibaren ise sert poyraz biraz serinlik verecek.



Türkiye'nin büyük bölümü güneşliyken, bugün Trakya, İstanbul ve Karadeniz kıyıları biraz bulutlu olacak. Rüzgarlar yazın bile olmadığı kadar zayıf esiyor. İç kesimler ve doğuda sadece sabahları hafif pus oluşabilir, diğer saatlerde hava çok açık.



Bugün İzmir 22, Ankara 18, Antalya 23, Trabzon 15, Malatya ve Diyarbakır ise 19 dereceye çıkıyor.





