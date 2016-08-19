Yeni hafta sağanak yağmurla geliyor

İstanbul'da fırtınayla birlikte sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık yaklaşık 7 derece birden düşecek. Batı bölgelerde yarından itibaren başlayacak yağış geçişleri, yeni haftada diğer bölgelerde de görülecek.

Sıcak bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan Türkiye, yeni haftayı yer yer yağmurlu geçirecek. Yağışlı hava yarından itibaren etkisini Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de göstermeye başlıyor.

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri fırtınayla birlikte sağanak yağış görülecek. Kentte hava sıcaklığı 32 dereceden 25 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise 17 dereceye inecek.

Başkent Ankara ise Salı ve Çarşamba günleri yağışlı. Gök gürültülü sağanak yağışa rağmen sıcaklıkta herhangi bir düşüş beklenmiyor.

Meteorolojiye göre, Cumartesi günü İç Ege gökgürültülü sağanak yağış altında. Marmara'nın doğusunda da sağanak yağış geçişleri var.

Pazar günü Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sağanak yağış alacak.

Pazartesi ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in tümü ve Erzurum-Kars çevresinde yağış bekleniyor.

Salı günü yurdun batısı sağanak yağışlı. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz veAdana çevresinde gök gürültülü yağış görülecek.