Yeni hafta sağanak yağışla başlayacak

Haftanın ilk günü; Marmara'nın Batısı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Marmara'nın Batısı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yerel gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, Çanakkale, Edirne, Balıkesir'in kıyı ilçeleri, Manisa, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere, Marmara'nın batısı(Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir) Kuzey Ege (Manisa İl merkezi ile Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Demirci, Gördes ilçeleri, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde Ödemiş, Menemen, Bergama, Beydağ, Kiraz, Kınık, Foça, Aliağa, Dikili ilçeleri), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu,) ile Sakarya, Bursa, Yalova ve Amasya çevrelerinde aralıklarla kuvvetli gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların lokal dolu yağışı, kısa süreli fırtına, yıldırım, ani sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olmasını istedi.