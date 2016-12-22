Yeni haber kanalı TELE 1 yayın hayatına başladı: Merkez medyanın sinsi yandaşlığını kıracağız

Gazeteci Merdan Yanardağ, genel yayın yönetmenliğini yaptığı “TELE 1” kanalının yayına başladığını Twitter’dan duyurdu. Kanal şimdilik “Kültür Türk” adıyla yayın yapıyor.

Yanardağ, kanalla ilgili şunları paylaştı:

“Türkiye'nin yeni haber kanalı Uydu ve D-Smart üzerinden yayında. Şimdilik Kültür Türk adıyla yayın yapan televizyonun adı 'TELE 1' olacak. Ben de Türkiye'nin yeni haber kanalında ben de olacağım. Genel Yayın Yönetmeni, programcı ve yorumcu olarak görev yapacağım. Yeni ve muhalif haber kanalında merkez medyanın ekran vermediği çok önemli ve sürpriz isimler olacak.

“Yeni haber kanalı Türksat 4-A Uydusu ve D-Smart 273, Digiturk Uydu Paketi 230. sırada.. Uydu Frekansı; 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical. Yakında Digiturk ve kablolu yayında da (Tele-dünya ve Tivibu) olacağız. Türkiye'nin demokratik dengelerini kuracağız. Hayırlı olsun!

“Merkez medyanın sinsi yandaşlığını, korkaklığını, gerici medyanın kuşatmasını kıracağız. Yeni haber kanalını lütfen bütün çevrenize duyurun.”

Kimler var?

Televizyonun haberci kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Emre Kongar, Defne Sarısoy, Enver Aysever, Ümit Zileli, Haluk Şahin, Musa Özuğurlu, Ataol Behramoğlu, Duygu Özel, Tuncay Mollaveyisoğlu, Sinan Meydan, Ömer Ödemiş, Merdan Yanardağ, Nahit Duru, Yılmaz Polat, Derya İzbul, Mehmet Güç, Necati Yıldırım, Gürsel Doğan, Atakan Sönmez, Çağlar Tekin, Alev Doğan, Tayfun Talipoğlu, Yılmaz Polat, Cüneyt Ayral.

TELE 1’in uydu frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu Frekansı; 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical