Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı: Hepimiz bir noktada Omicron'a yakalanacağız

Avustralya genelinde Omicron varyantı nedeniyle Koronavirüs vakaları hızla artarken Yeni Güney Galler eyaletinde de bir günde 6 binden fazla vaka kaydedildi. Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı “Hepimiz Omicron’a yakalanacağız” dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı Brad Hazzard, “Eyaletteki herkesin bir noktada Omicron’a yakalanacağını söyleyebiliriz. Eğer hepimiz yakalanacaksak en iyisi tam aşılı bir şekilde karşılaşmak” dedi.

Hazzard, Omicron karşısındaki zorluğun, sağlık sistemindeki yoğunlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Avustralya’da artan vakalar karşısında, eyaletlerde çeşitli önlemler yeniden uygulanmaya başlıyor. Örneğin evlerde toplanma sayısı 10 kişiyle sınırlandırıldı.