Yeni GSM operatörü geliyor; numaralar 0510 ile başlayacak

Türkiye piyasasına yeni bir GSM operatörü daha giriyor. Telekomünikasyon altyapı işletmeciliği, internet servis sağlayıcılığı, sabit telefon hizmetleri ve sanal mobil şebeke hizmet yetki belgelerini alan NETGSM Bilgi Teknolojileri A.Ş. Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olmaya hazırlanıyor. Sabit hatlarda 70 bini aşkın abonesi bulunan NETGSM, yılbaşından itibaren tüketicilerle buluşacak. NETGSM’in 0510 ile başlayan hatları kullanacağı belirtiliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, SMŞH Tip 3 hizmet modeliyle faaliyette bulunabilmek amacıyla 2016/163 sayılı BTK'dan kurul kararı alan NETGSM, bu belgeyle Türkiye'de baz istasyonu hariç kendi alt yapısıyla kendi SİM kartını çıkarma yetkisi alan ilk mobil işletmeci olarak kendi adına abonelik sözleşmesi imzalayabilecek dördüncü GSM firması oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NETGSM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, halihazırda 70 bini aşkın sabit hat abonesine sahip olduklarını, yıl sonu itibariyle tüketicilerle GSM operatörü olarak buluşmalarıyla birlikte bir yıl içinde bir milyon aboneyi hedeflediklerini kaydetti. 1 milyon abone hedefine de açıklık getiren Öcal, toplamda 70 milyon GSM abonesinin bulunduğunu, her ay 5 milyona yakın abonenin operatörler arasında hat taşıdığını belirtti ve bu süreçte 1 milyon rakamını hedeflediklerini kaydetti.

İlk etapta mevcut alt yapılarına ilave olarak, 30 milyon liralık yatırım yapmayı ve 1000 personele çıkmayı planladıklarını belirten Öcal, 0510 ile başlayan hatları kullanacaklarını da belirtti. Türkiye'nin bütün illerine bu kapsamda numara verebildiklerini dile getiren Öcal, uzun süre verilen mücadelenin ardından baz istasyonu hariç kendi altyapısını kurarak SİM kart çıkaracak ilk firma olduklarını, Turkcell baz istasyonunu kullanarak hizmet vereceklerini kaydetti.