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(YENİ GÖRÜNTÜLER VE EK BİLGİLERLE) ARNAVUTKÖY'DE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

  - Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi

28 Ekim 2018 17:49

 

- Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi.

- Kapkaççılar 260 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı

Haber: Taylan ERGÜN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy\'de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen Burhan Doğan canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak\'ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü\'nde işlem yapan Burhan Doğan kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri Burhan Doğan\'ın aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti.
Burhan Doğan ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı.  Doğan\'ın elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen Doğan ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor\'da terk etti.
Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Doğan polis ifadesinde \"4 çocuğumun hayatını çaldılar. Hayatımın tüm birikimini çaldılar\" dediği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kapkaç anı

27.10.2018 - 15.17 Haber Kodu : 181027139

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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