-Yeni gezegen sistemleri keşfedildi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler uzay teleskobuyla yapılan gözlemler sayesinde 26 gezegene ev sahipliği yapan 11 yeni gezegen sistemi keşfedildi. Yeni keşiflerin gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olacağını belirten bilim adamları, keşfedilen gezegenlerin yıldızlarına çok yakın yörüngede bulunduklarını ve büyüklüklerinin Dünya'nın çapının 1,5 katı ile Jüpiter'den biraz büyük bir çap arasında değiştiğini kaydettiler. NASA'nın web sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kepler programının sorumlusu Doug Hudgins, keşfi yapılan gezegenlerin 15'inin Dünya ve Neptün arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bunların Dünya gibi kayaç gezegenler mi yoksa Neptün gibi kalın gazlı atmosferleri mi olduğunun anlaşılması için daha fazla gözleme ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Gezegenlerin yıldızlarının çevresinde 6 ila 143 gün arasında tur attıklarını söyleyen Hudgins, keşfedilen gezegenlerin tamamının yıldızlarına, Venüs'ün Güneş'e mesafesinden daha yakın olduklarının altını çizdi. Amerikalı bilim adamı, Kepler programından önce uzayda yaklaşık 500 dış gezegenin (exoplanet) varlığını bildiklerini belirterek, "Şimdi, sadece iki yıl içinde gökyüzünde yumruğunuzdan biraz daha büyük bir alanda, Kepler 60'dan fazla gezegenin varlığını doğruladı ve 2 bin 300'den fazla aday gezegeni de tespit etti" diye konuştu. Hudgins, bunun galaksinin her boydan gezegenlerle dolu olduğunu ve yörüngede döndüklerini gösterdiğini söyledi.