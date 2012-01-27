T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni gezegen sistemleri keşfedildi ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 00:58

-Yeni gezegen sistemleri keşfedildi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler uzay teleskobuyla yapılan gözlemler sayesinde 26 gezegene ev sahipliği yapan 11 yeni gezegen sistemi keşfedildi. Yeni keşiflerin gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olacağını belirten bilim adamları, keşfedilen gezegenlerin yıldızlarına çok yakın yörüngede bulunduklarını ve büyüklüklerinin Dünya'nın çapının 1,5 katı ile Jüpiter'den biraz büyük bir çap arasında değiştiğini kaydettiler. NASA'nın web sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kepler programının sorumlusu Doug Hudgins, keşfi yapılan gezegenlerin 15'inin Dünya ve Neptün arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bunların Dünya gibi kayaç gezegenler mi yoksa Neptün gibi kalın gazlı atmosferleri mi olduğunun anlaşılması için daha fazla gözleme ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Gezegenlerin yıldızlarının çevresinde 6 ila 143 gün arasında tur attıklarını söyleyen Hudgins, keşfedilen gezegenlerin tamamının yıldızlarına, Venüs'ün Güneş'e mesafesinden daha yakın olduklarının altını çizdi. Amerikalı bilim adamı, Kepler programından önce uzayda yaklaşık 500 dış gezegenin (exoplanet) varlığını bildiklerini belirterek, "Şimdi, sadece iki yıl içinde gökyüzünde yumruğunuzdan biraz daha büyük bir alanda, Kepler 60'dan fazla gezegenin varlığını doğruladı ve 2 bin 300'den fazla aday gezegeni de tespit etti" diye konuştu. Hudgins, bunun galaksinin her boydan gezegenlerle dolu olduğunu ve yörüngede döndüklerini gösterdiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24