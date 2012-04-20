Topbaş: Kenan Işık'ın haklı olduğu taraf var

Yönetmeliğin değiştirilmesine tepki göstererek istifa eden Ayşenil Şamlıoğlu'nun yerine Hilmi Zafer Şahin yeni Genel Sanat Yönetmeni olarak atandı. Kadir Topbaş ise istifalarla ilgili, ''Biraz erken adım atıldı'' dedi ve ''Kenan Işık'ın haklı olduğu taraf var'' diye ekledi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda repertuvarı belirleme yetkisinin genel sanat yönetmeninden alınmasıyla başlayan süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden Ayşe Nil Şamlıoğlu'nun istifa etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bu göreve Hilmi Zafer Şahin atandı.

'İstifalar erken oldu'

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yönetmelik değişikliği sonrası Şehir Tiyatroları'nda yaşanan istifalarla ilgili, biraz erken adım atıldığını, erken tavır konduğunu düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

''Burada niyetlerimiz kötü değil. Bir yanlışlık olursa onu zaten düzeltiriz. Bu konuda hassasiyetlerimiz aynı. Biraz erken adım atıldığını erken tavır konduğunu düşünüyorum. Biraz takip ederlerse, izlerlerse inanıyorum ki rahatsız edici bir durum ortaya çıkmayacak. Çıkarsa gereken müdahaleyi yaparız.

'Kenan Işık'ın haklı olduğu taraf var'

''Sayın Kenan Işık ile biz görüşmemizi yaptık. Kendisinin haklı olduğu bir taraf var. Bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında kendisinden bilgi alınmadığını ileri sürdü ki ben de bunu duyduğumda rahatsız oldum. Çünkü başkan danışmanı olarak kendisine müracaat edilmeliydi. Zaten başından itibaren göreve geldikten sonra kendisi de bize bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğini ısrarla söylüyordu. Zaten eski yapılmış bir yönetmelik, yeterli değil. Kaldı ki 2007'de müfettişlerin yaptığı teftişten de bu yönetmeliğin değiştirilmesi konusunda bizde bir yazı vardı. Bunu yerine getirmemiz gerekiyordu. Yapılan çalışma basına da yansıdığı gibi bürokratların da içinde olan ki geçmişinde bürokrat vardı zaten, genel sanat yönetmeninin belirleyeceği oyun değil, bu grubun belirleyeceği bir oyun oynatılması konusunda bir çalışma. Tabii yine 7'de 5 sanatçı olmak üzere bir düzenleme...''

Hilmi Zafer Şahin kimdir?

1958 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1982 yılında mezun olan Şahin, aynı okulda başladığı yüksek lisans öğrenimini 1984 yılında bitirdi. Şahin'in değişik dergi ve gazetelerde tiyatro, tarih ve kitap tanıtımı konularında yazıları yayımladı. Şahin, yakın dönemde, Mimar Sinan Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tiyatro konusunda dersler verdi. 1994 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Oyun İncelemesi" ve "Tiyatro Tarihi" dersleri vermektedir. 1982'de Yarın Dergisi'nin düzenlediği yarışmada "Eleştiri"; 1989'da Gençlik Kitabevi'nin düzenlediği yarışmada "Bilimsel Araştırma" dallarında ödüller aldı. 1988 yılında girdiği İBB Şehir Tiyatroları'nda, değişik yıllarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ve Başdramaturg görevlerinde bulundu.

Şahin, İBB Şehir Tiyatroları'nda düzenlenen pek çok etkinliğin hazırlayıcısı oldu ve sahnelenen "Aslolan Hayattır", "Montserrat", "Bir Atın Öyküsü", "Ayrılık", "Halay", "Mikadonun Çöpleri", "Bir Gece Bekçisi Daha", "İkinci Ses", "Kafkas Tebeşir Dairesi", "Pembe Konağın Gelinleri", "Schweyk İkinci Dünya Savaşı'nda", "Beş Katlı Binanın Altıncı Katı", "Seneye Bugün", "Kedi ile Palyaço", "Çevreci Prens", "Yıldızlar Altında Cinayet", "Hadi Öldürsene Canikom", "Kafes" adlı oyunlarda dramaturg olarak çalıştı.

2010-2011 Tiyatro Sezonu'nda, İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" adlı oyunu, Ziya Osman Saba'nın aynı adlı yapıtından tiyatroya uyarladı. Şahin son olarak, İBB Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmenliği'ne getirilmeden önce dramaturgluk görevini devam etmekteydi.