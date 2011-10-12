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Yeni gelini dolandırdılar

Tolga Karel ile evlenen Günay Musayeva dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

12 Ekim 2011 03:00


T24- Tolga Karel ile geçtiğimiz haftalarda evlenen Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.



Avukat Z.T.’nin kendisine Türkiye’de oturma ve çalışma izni alma vaadinde bulunduğunu, bunun karşılığında da 20 bin dolar istediğini belirten Musayeva, aradan beş ay geçmesine rağmen ne gerekli izinlerin alındığını ne de paranın iade edildiğini söyledi:
“Kendisine paranın yanı sıra üniversite diploması dahil birçok resmi evrak da verdim. Çünkü bana resmi işlemler sırasında bunlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Beş ay geçti aradan, para da yok ortada, evraklar da... Bu felaket ileride başkalarının da başına gelmesin diye hukuk savaşı başlattım.”



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