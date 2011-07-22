Yeni geline hapis şoku!

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AYŞE DE ŞİKAYETÇİ



Habertürk'ün haberine göre, ikili arasındaki sürtüşme, Özyılmazel’in kendisiyle yapılan bir röportaj sırasında sarf ettiği “Erkekle de aldatıldım” cümlesini programına taşıyan Avşar’ı, 1 Mayıs’ta Sabah Gazetesi’nde yayımlanan ‘Yemezler Hülya Hanım’ başlıklı yazısında eleştirmesiyle başlamıştı. Özyılmazel’in yazısında yer alan, “İyi bir insan değilsin Hülya Avşar. Senin her yanın pas tutmuş. Etin, kemiğin, kanın, bedenin şöhret olmuş, reyting olmuş, canavar olmuş” şeklindeki ifadelere sinirlenen Avşar Kızı, soluğu adliyede almış ve genç gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunup soruşturma başlatmıştı. Ayrıca 50 bin TL’lik manevi tazminat davası da açmıştı.Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelinin ifadesine başvurulmadan açılan davada, Özyılmazel’in ‘basın yoluyla hakaret’ suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde Sarıyer 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.Özyılmazel’in, Avşar’dan şikâyetçi olmasının ardından Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.