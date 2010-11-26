-YENİ GALATA VE ATATÜRK KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Yeni Galata ve Atatürk Köprüsü, bu gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Tersanesi'nden yapılacak gemi çıkışı çalışmaları nedeniyle Yeni Galata ve Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açılacak. İki köprü, bu gece 00.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Vatandaşların, belirtilen saatler arasında Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.