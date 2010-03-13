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Yaşam

Yeni Galata Köprüsü'nde bakım-onarım çalışması

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle 16 Mart Salı günü 01.00-04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle 16 Mart Salı günü 01.00-04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışmasını gerçekleştirecek.

Bu nedenle köprü, 16 Mart 2010 Salı günü 01.00?04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak.

Araç sürücüleri, Yeni Galata Köprüsü'nün trafiğe kapandığı 01.00'den saat 03.00'e kadar Atatürk Köprüsü'nü, 03.00-04.30 saatlerinde ise Atatürk ve Galata köprüleri deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

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