-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BAKIM İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Yeni Galata Köprüsü, 18 Mayıs Salı günü 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs'ta Yeni Galata Köprüsü'nün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak köprüyü kullanacak sürücülerin, 01.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.