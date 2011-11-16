-Yeni Galata Köprüsü yarın trafiğe kapalı İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 3 saat süreyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması için bakım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle köprü, yarın 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların, 01.30–03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.