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Yaşam

Yeni Galata Köprüsü yarın trafiğe kapalı İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 14:49

-Yeni Galata Köprüsü yarın trafiğe kapalı İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 3 saat süreyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması için bakım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle köprü, yarın 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların, 01.30–03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

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