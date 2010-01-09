Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılıyor

T24 - Yeni Galata Köprüsü, 12 Ocak gecesi yaya ve araç trafiğine kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12 Ocak Salı günü köprünün mesnet, kriş ve kilitlerinin yağlanacağı ve köprünün deniz trafiğine açılacağı belirtildi.



Bu nedenle köprünün 01.00-04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak olan araçların 01.00-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekmektedir.''