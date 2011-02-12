-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Yeni Galata Köprüsü, 15 Şubat Salı günü 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 15 Şubatta Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle köprü, 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Köprüyü kullanacak araç sürücüleri, 01.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.