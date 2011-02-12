T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK  İSTANBUL (A.A)

12 Şubat 2011 19:20

-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK  İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Yeni Galata Köprüsü, 15 Şubat Salı günü 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.   İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 15 Şubatta Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle köprü, 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak. Köprüyü kullanacak araç sürücüleri, 01.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24