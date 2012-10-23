Yeni Galata Köprüsü 29 Ekim gecesi kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması gibi bakım hizmetlerinin gerçekleştirileceği Yeni Galata Köprüsü'nün, 29 Ekim Pazartesi gününü 30 Ekim Salı gününe bağlayan gece 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 01.30 ile 03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30 ile 04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de (Yeni Galata ve Atatürk) deniz trafiğine açılacağından, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.