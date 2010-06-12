Yeni Galata Köprüsü 15 Haziran'da kapalı

T24 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işleminin yapılacağı belirtildi.Bu kapsamda Yeni Galata Köprüsü'nün 15 Haziran'da 02:00-04:30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edilen açıklamada, köprüyü kullanacak olan araçların 02:00-03:30 saatlerinde Atatürk Köprüsü'nü, 03:00-04:30 saatlerinde de her iki köprü deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.