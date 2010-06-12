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Yaşam

Yeni Galata Köprüsü 15 Haziran'da kapalı

Yeni Galata Köprüsü, 15 Haziran Salı günü 02.00-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Yeni Galata Köprüsü, 15 Haziran Salı günü 02.00-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.


Bolu Dağı Tüneli'nde yangın tatbikatı


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işleminin yapılacağı belirtildi.


Bu kapsamda Yeni Galata Köprüsü'nün 15 Haziran'da 02:00-04:30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edilen açıklamada, köprüyü kullanacak olan araçların 02:00-03:30 saatlerinde Atatürk Köprüsü'nü, 03:00-04:30 saatlerinde de her iki köprü deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.

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