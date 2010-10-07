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Yaşam

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ 13 TEMMUZ'DA KAPALI İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 16:25

-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ 13 TEMMUZ'DA KAPALI İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işleminin yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün, 13 Temmuz Salı günü 02.00–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı ifade edilen açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araçların belirtilen tarihte 02.00-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.

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