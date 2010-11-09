-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ 11 KASIMDA TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Yeni Galata Köprüsü, 11 Kasım Perşembe günü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işleminin yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün, 11 Kasım Perşembe 02.00–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapanacağı vurgulanan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araçların, o tarihte saat 02.00-03.30 arasında Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü, saat 03.30-04.30 arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.