Yeni futbol kuralları ilk kez İngiltere-Türkiye maçında uygulandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından açıklanan ve 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni futbol kuralları ilk kez İngiltere-Türkiye hazırlık maçında uygulandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ile Manchester'daki City of Manchester Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında iki federasyonun anlaşması sonucu ve FIFA'nın da onayıyla gol çizgisi teknolojisi kullanıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Sercan Sapanatan’ın haberine göre "Futbol Oyun Kuralları"ndaki değişiklikler, IFAB'dan alınan özel izinle İngiltere-Türkiye maçında da geçerli oldu.

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek "Futbol Oyun Kuralları"ndaki değişikliklerden bazıları şunlar:

-Avrupa liglerinin bazıların da kullanmakta olduğu gol çizgisi teknolojisi kullanılacak.

-Santrada yapılan başlama vuruşunda topu ileri doğru başlatma zorunluluğu kaldırıldı. Oyun istenilen yöne doğru başlatılabilecek.

-Bir futbolcunun kornerden kendi kalesine attığı gol geçersiz sayılacak. Rakip takım korner kullanacak.

-Sarı ve kırmızı kartla cezalandırılan fauller sonrası sakatlanan futbolcular oyun alanında tedavi edilip oyuna devam edebilecek.

-Maç başlamadan önce de futbolculara kırmızı kart gösterebilecek.

-Kaleye doğru giden topa futbolcular dışında birisi ya da bir cisim dokunursa, hakem gol kararı verebilecek.

-Gol olduğu zaman hücum eden takımdan bir oyuncu kalenin içindeyse gol geçersiz olacak. Ofsayt olarak değerlendirilecek.