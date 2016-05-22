İngiltere-Türkiye: 2-1

A Milli Takım, EURO 2016'ya hazırlıklar kapsamında bugüne kadar gol atamadığı İngiltere ile karşılaştı. Maça İngiltere golle başladı. 3. dakikada Kane'in attığı golle İngiltere 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu, 13. dakikada attığı golle Türkiye tarihinde İngiltere'ye ilk golü atan kişi oldu. Karşılıklı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısı 1-1 devam ediyor. 71. dakikada İngiltere, Kane ile penaltı kaçırdı. Vardy'nin 83. dakikada attığı gol İngiltere'yi bir kez daha önce geçirdi. Maç 2-1 İngiltere'nin üstünlüğüyle biterken Türkiye Milli Takımı EURO 2016'ya hazırlıklar kapsamındaki maçını kaybetmiş oldu.

İşte Türkiye futbol tarihinde İngiltere'ye atılan ilk gol!

Manchester kentindeki City of Manchester Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetti. İngiltere-Türkiye maçı TSİ 19.15'te başladı.

A Milli Takım’ın kadrosu şöyle:

Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Hakan Kadir Balta, Mehmet Topal (Kaptan), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan, Ozan Tufan, Volkan Şen, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu.

Karşılaşmada Deniz Aytekin'in yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mike Pickel, dördüncü hakemlik görevini ise Daniel Siebert yapıyor.

EURO 2016'ya, elemelerin en iyi grup üçüncüsü olarak gitmeye hak kazanan ay-yıldızlı ekip, finallere hazırlık kapsamında oynadığı 4 maçta Katar ve Avusturya'yı deplasmanda, İsveç'i Antalya'da aynı sonuçla 2-1 yendi, Yunanistan ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.



2015 yılını namağlup kapattıktan sonra, 2016'daki 2 maçını da kazanan, 13 maçtır yenilmeyen, son FIFA dünya sıralamasında 13. sırada yer alan Türk Milli Takımı, "futbolun beşiği" olarak nitelendirilen İngiltere karşısında çıkışını sürdürmek istiyordu.