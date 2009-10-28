'Yeni format için savaş veriyorum'

Sosyal konulara değinerek risk aldığını ifade eden Seda Sayan şunları söyledi: "Eski programlarıma bakacak olursanız, zaten o eğlencenin içinde de ben bunları yapmışım. Sadece orkestra ve şarkıyı çektim içinden, izleyici çok boşluğa düştü. Yeni formatı kabul ettirmek için ciddi bir savaş veriyorum." "Seyircim kahkahamı özlüyor" diyen Sayan, "Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" şeklinde konuştu.