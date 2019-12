Yeni First Lady’nin zafer elbisesi beğenilmedi

ABD’nin ilk siyahi First Lady’si olan Michelle Obama, (44) bir anda dünyanın en popüler kadını oldu ancak moda dünyasını karıştırdı. Birçok Amerikalı ve İngiliz moda eleştirmeni, Küba kökenli Amerikalı tasarımcı Narciso Rodriguez’in tasarladığı elbiseyi “göze batıyor” diye eleştirirken, birçok kişi de kıyafet seçimini “büyük bir hata” olarak tanımladı.



Modacılar Bayan Obama’ya bir an önce kendine bir stilist tutma çağrısında bulundu. Müstakbel First Lady’nin siyah üzerine kırmızı renk “püskürtülmüş” düz elbisenin bel kısmını saran siyah çapraz bandı, “tam bir felaket” olarak yorumlandı. New York Times gazetesine göre Chicago’daki kutlamalara katılan birçok seçmen “Obama’ya oy verdim, ama o elbiseye vermedim” dedi.



Kafana göre giyinme



İnternette yapılan bir ankete katılan 10 bin kişinin yüzde 65’i kıyafetin “yanlış bir seçim” olduğunu syledi. İngiliz Independent gazetesi de “ABD Başkanı’nın eşi” sıfatını taşıyan kişinin dünyadaki bütün kadınlara örnek olduğunu ve artık “kafasına göre” giyinemeyeceğini yazdı.



Michele Obama’yı diğer First Lady’lerden ayıran en önemli özellik halktan insanların da karşılayabileceği giysileri tercih etmesi. Kıyafetlerini internet üzerinden aldığını söyleyen Michelle’in bir televizyon programında giydiği 148 dolarlık elbise, Amerika’da bir anda satış rekorları kırmıştı.