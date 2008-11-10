T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni First Lady’nin zafer elbisesi beğenilmedi

Önde gelen modacılar ve moda yazarları, Michelle Obama’nın zafer gecesindeki kıyafetini beğenmedi. First Lady’ye “Stilist tut” uyarısı yaptı

10 Kasım 2008 02:00

ABD’nin ilk siyahi First Lady’si olan Michelle Obama, (44) bir anda dünyanın en popüler kadını oldu ancak moda dünyasını karıştırdı. Birçok Amerikalı ve İngiliz moda eleştirmeni, Küba kökenli Amerikalı tasarımcı Narciso Rodriguez’in tasarladığı elbiseyi “göze batıyor” diye eleştirirken, birçok kişi de kıyafet seçimini “büyük bir hata” olarak tanımladı.

Modacılar Bayan Obama’ya bir an önce kendine bir stilist tutma çağrısında bulundu. Müstakbel First Lady’nin siyah üzerine kırmızı renk “püskürtülmüş” düz elbisenin bel kısmını saran siyah çapraz bandı, “tam bir felaket” olarak yorumlandı. New York Times gazetesine göre Chicago’daki kutlamalara katılan birçok seçmen “Obama’ya oy verdim, ama o elbiseye vermedim” dedi.

Kafana göre giyinme

İnternette yapılan bir ankete katılan 10 bin kişinin yüzde 65’i kıyafetin “yanlış bir seçim” olduğunu syledi. İngiliz Independent gazetesi de “ABD Başkanı’nın eşi” sıfatını taşıyan kişinin dünyadaki bütün kadınlara örnek olduğunu ve artık “kafasına göre” giyinemeyeceğini yazdı.

Michele Obama’yı diğer First Lady’lerden ayıran en önemli özellik halktan insanların da karşılayabileceği giysileri tercih etmesi. Kıyafetlerini internet üzerinden aldığını söyleyen Michelle’in bir televizyon programında giydiği 148 dolarlık elbise, Amerika’da bir anda satış rekorları kırmıştı.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24