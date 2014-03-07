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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz yeni filminin ismini Twitter'dan duyurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filminin ismini ve kimlerin rol alacağını Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu

07 Mart 2014 10:21

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin ismini Twitter hesabından duyurdu. Tülin Özen, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur ve Cengiz Bozkurt’un rol alacağı filmin ismi; ‘Pek Yakında.’

Yılmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul’un ‘Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ adlı filminden ‘ilham aldığını’ söylediği filmin, yönetmeni ve başrol oyuncusu olduğu Hokkabaz’dan daha komik olacağını iddia etti. Yılmaz tweetinde, “Pek Yakında kırıp geçirdi, şöyle gülücez böyle gülücez şeklinde duyurusu yapılmadan birinci ağızdan duyunuz! ‘Hokkabaz’ gibi. Onun komiği.” ifadelerini kullandı.

‘Pek Yakında’nın çok tatlı bir isim olduğunu söyleyen usta komedyen, isim koyma konusunda da iyi olduğunu iddia ederek, “Bkz. Her Şey Çok Güzel Olacak. İsmi yeter.” esprisini yaptı. “İyi film de kötü film de aynı sürede çekiliyor.” diyen Yılmaz, “Önemli olan niyet! Haa unutmadan filmde ben de oynuyorum! Teşekkürler.” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz bugünlerde rol aldığı ABD’li ünlü aktör ve yönetmen Russell Crowe’ın çektiği ‘The Water Diviner’ adlı filmin çekimlerine katılıyor.

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