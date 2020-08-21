Yeni filmi 'Cuties'e 'pedofili' tepkisi gelince Netflix özür diledi!

Netflix'te tanıtımı yapılan Fransız filmi Cuties, içinde pedofili öğeler barındırması ve fragmanda ve tanıtım afişinde çocukların seks öğesi haline getirilmesi gerekçesiyle tepki çekti. Netflix, bir çocuğun dans ekibine katılmasını 'kendi feminenliğini keşfeder' ifadeleriyle yazdığı tanıtımı değiştirdi ve özür diledi.

Vanity Fair'da yer alan habere göre, Netflix, kız çocuklarının seks öğesi haline getirildiği gerekçesiyle tepki çeken, Sundance ödüllü Cuties isimli film hakkında özür açıklaması yayımladı. Netflix'in Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mignonnes/Cuties için kullandığımız uygunsuz çalışma için derinden üzüntü duyuyoruz. Uygun değildi ve Sundance ödülü kazanan Fransız filmini doğru yansıtmıyordu. Fotoğrafı ve tanıtımı değiştirdik"

Sundance Film Festivali'nde film, 11 yaşındaki Senegalli kız çocuğu Amy'nin ailesinin yüksek standartları ve kendi dans etme tutkusu arasındaki ikilemi konusuyla tanıtıldı. Film, Netflix'te ise şu ifadelerle tanıtıdı: 11 yaşındaki Amy, twek yapan bir dans grubundan çok etkilenir. Onlara katılma umuduyla kendi feminenliğini keşfeder" Filmin posteri ise bir grup çocuğun verdiği pozlardan oluştu.