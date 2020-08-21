Yeni filmi 'Cuties'e 'pedofili' tepkisi gelince Netflix özür diledi!

Netflix'te tanıtımı yapılan Fransız filmi Cuties, içinde pedofili öğeler barındırması ve fragmanda ve tanıtım afişinde çocukların seks öğesi haline getirilmesi gerekçesiyle tepki çekti. Netflix, bir çocuğun dans ekibine katılmasını 'kendi feminenliğini keşfeder' ifadeleriyle yazdığı tanıtımı değiştirdi ve özür diledi.
Vanity Fair'da yer alan habere göre, Netflix, kız çocuklarının seks öğesi haline getirildiği gerekçesiyle tepki çeken, Sundance ödüllü Cuties isimli film hakkında özür açıklaması yayımladı. Netflix'in Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sundance Film Festivali'nde film, 11 yaşındaki Senegalli kız çocuğu Amy'nin ailesinin yüksek standartları ve kendi dans etme tutkusu arasındaki ikilemi konusuyla tanıtıldı. Film, Netflix'te ise şu ifadelerle tanıtıdı: 11 yaşındaki Amy, twek yapan bir dans grubundan çok etkilenir. Onlara katılma umuduyla kendi feminenliğini keşfeder" Filmin posteri ise bir grup çocuğun verdiği pozlardan oluştu.
Netflix'in duyurduğu film kısa süre içinde tepki çekti. Sosyal medyada tepkiler artarken "Cuties, Netflix'ten kaldırılsın" başlıklı bir imza kampanyası da başlatıldı. Netflix, tepkiler üzerine filmin tanıtımını değiştirerek şöyle yazdı: "11 yaşındaki Amy, özgür ruhlu bir dans grubuna katılarak ailesindeki sorunlardan kaçmaya çalışır. Özgüvenlerini dans ederek inşa etmeye başlarlar"
Fransız yönetmen Maïmouna Doucouré, tarafından yönetilen film Cuties, Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde görücüye çıkmıştı. Doucouré, filmin ilhamını ailelerine 'tutkulu bir' dans gösterisi yapan kız çocuklarından aldığını söylemişti. Doucouré, "Bir anda bir grup dansçı sahneye çıktı çok etkileyiciydi ama aynı zamanda rahatsız ediciydi çünkü 11 yaşındalardı ve oldukça tutkulu bir dans yapıyor, oldukça kısa kıyafetler giyiyorlardı" demişti.