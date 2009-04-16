Yeni Fiat Linea satışta

Bursa'da üretilen Fiat Linea'nın Multijet teknolojili 1.6 litrelik dizel motorlu yeni versiyonu, bayilerde 30 bin 770 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Fiat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007 yılının ilkbahar aylarında Türkiye'de satışına başlanan ve bugüne kadar 20 bin adetlik satış rakamına ulaşan Fiat'ın kompakt sedan sınıfındaki yeni modeli Fiat Linea'nın, Multijet teknolojili 1.6 litrelik dizel motorlu yeni versiyonu bayilerdeki yerini aldı.



Tofaş'ın geçtiğimiz günlerde 3 milyonuncu aracını bantlardan indirdiği Bursa'daki fabrikasında Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle üretilen, Türkiye ile birlikte birçok küresel pazarda satışa sunulan Fiat Linea modelinin yeni motorlu versiyonu, ÖTV indirimi sonrası 30 bin 770 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.



Fiat İş Birim Direktörü Okan Baş, açıklamada, Türkiye'de binek otomobil pazarında toplam satışların yüzde 45'ini kompakt sedan sınıfının oluşturduğu göz önüne alındığında Fiat Linea'nın Fiat markası için öneminin çok daha fazla ortaya çıkacağını belirtti.



Yeni bir model olmasına rağmen aradan geçen süre zarfında sınıfında yüzde 11'lik pazar payına ulaşan Fiat Linea'nın, 1.6 litre ve 105 HP güç üreten yeni dizel motoruyla pazar payını yükseltmesini hedeflediklerini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:



''Kompakt sedan sınıfında satışların yarısından fazlasının dizel motorlu seçenekler olduğu düşünülürse, 1.3 litre 90 HP'lik Multijet motorumuza ek olarak sınıfının en yüksek tork değerini sunan ve aynı zamanda ekonomik yeni bir dizel motoru olan Fiat Linea'yı, tüm rakiplerine kıyasla uygun fiyat koşullarıyla, tüketicilere sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.''



Fiat Linea'nın satışa sunulduğu 2007 yılından bu yana ulaştığı 20 bin adete yakın satış başarısıyla pazarda tüketiciler nezdinde yerini sağlamlaştırdığını ve müşterilerin beğenisini kazandığını dile getiren Baş, şöyle devam etti:



''Devletin yaptığı ÖTV indirim teşvikine ek olarak sadece Nisan ayında geçerli olmak üzere Fiat Linea'nın 1.6 Multijet versiyonunda ilave bin TL nakit desteği sunarak müşterilerimize ekstra indirim avantajı da sağlıyoruz. Yılın ilk 3 ayında 1300 adet civarında Fiat Linea satışı gerçekleştirdik. Nisan ayında ÖTV indirimi ve yeni 1.6 Multijet motor yeniliğimizin etkisiyle 1600 adet civarında Fiat Linea satmayı hedefliyoruz.''



11 saniyede 100 km’lik hıza ulaşıyor



6 ileri vitesli şanzımanla kombine edilen 105 HP güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litrelik turbo dizel motor, Fiat Linea'yı 11 saniyede 100 kilometrelik hıza çıkarabiliyor. 190 kilometrelik maksimum hıza sahip Fiat Linea 1.6 Multijet, 100 kilometrede ortalama 5.0 litrelik yakıt tüketim değeriyle 900 kilometrelik menzile ulaşarak aileler için ekonomik ve performanslı bir kompakt sedan olduğunu kanıtlıyor.



Direksiyon simidi üzerinden kumanda edilebilen ''Blue&MeTM'' sistemine sahip Fiat Linea, sürücüsüne Bluetoothlu bir cep telefonu cebinde veya çantasında olsa bile ellerini direksiyondan kaldırmadan cep telefonunu kullanabilme imkanı sunuyor. Araçtaki geliştirilmiş ses tanıma sistemi, anında etkileşime olanak verirken, gelen kısa mesajların yüksek sesle sürücüye iletilmesini de sağlıyor.

