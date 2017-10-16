Yeni Ferrariler, daha Türkiye'ye gelmeden satıldı; vergisiz fiyatı 1.1 milyon lira

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari’nin en hızlı ve güçlü modeli ‘812 superfast’, Türkiye’ye bu yıl 1, önümüzdeki yıl 4 adet gelecek. Yeni Ferrariler, daha Türkiye’ye gelmeden satıldı. Ferrari 812’nin vergisiz fiyatı 257 bin Euro (1.1 milyon lira)

Yıllık vergisi 35 bin lira

Yeni zamla MTV’si 35 bin 379 lira olan Ferrari’nin Türkiye fiyatı, ÖTV ve KDV ile birlikte 820 bin 770 Euro’ya (3.5 milyon lira) çıkıyor.

Ferrari'nin en hızlı modeli

Posta'nın haberine göre, 6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor.

Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80’i ise 3500 d/d’den itibaren sürücünün kullanımına sunulurken, hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor.

Günümüzde hiç bir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede yüksek performans elde ediliyor.

812 Superfast’in çift kavramalı şanzımanı, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip.

Aracın gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için ise, yine bir Ferrari’de ilk defa kullanılan EPS (Elektrik Destekli Direksiyon), 5’inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi) ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin de direksiyon açısını takip etmesini ve bu sayede her sürüş koşulunda yol tutuş ve denge sağlayan PCV (Passo Corto Virtuale – Virtual Short Wheelbase) sisteminin 2’nci jenerasyonu görev yapıyor. 340 km/s’lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını ise 2.9 sn’de tamamlıyor.