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Yaşam

Yeni evlilere bakanlıktan öneriler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitim" programının pilot uygulamaları devam ediyor

09 Temmuz 2012 15:57

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlatılan "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri" kitabında, çiftlere evliliğin ilk yıllarına yönelik tavsiyelerde bulunuluyor.

İlk yılların evliliğin geleceğinde belirleyici olduğu belirtilirken çiftlere bir sevgili olmanın ötesinde dost olabilmeyi de öğrenmeleri, oldukça farklı aile ortamlarından geldiklerini unutmadan birbirlerine alışmalarının zaman alacağı hatırlatmaları da yer alıyor.

Eğitimde çiftlere sağlık ve hukuk konuları ile aile içi iletişim hakkında bilgi verilirken bu konularla ilgili kitaplar da hazırlandı. Çiftlerin güçlü bir aile kurmaları ve sağlam bir evlilik yapmaları konularında destek vermeyi amaçlayan "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri" kitabında, evliliğin ilk yıllarında yapılması gerekenler için tavsiyeler de yer alıyor.

Kitaptaki "Evliliğin İlk Yılları" bölümünde evliliğin ilk günleri eşlerin arasındaki yakınlığın en fazla olduğu dönem olarak nitelendiriliyor. Bu dönemde mutluluk duygusu en fazla seviyede yaşanırken, romantizm de yoğun olduğu belirtiliyor. Sözlü sevgi ifadelerinin de bu dönemlerde sıklıkla kullanıldığı kaydedilirken "çiftler arasındaki bu muhabbet evliliğin ilk iki senesi içinde azalma gösterebilir" uyarısında bulunuluyor.

İlk yılların evliliğin geleceği üzerinde belirleyici olabileceği de belirtilirken çiftlere evliliklerinin ilk yıllarında "Birlikte yaşamayı öğrenerek karşılıklı doyurucu bir evlilik ilişkisi kurmaları ve anne baba olmaya hazırlanmaları" tavsiye ediliyor.

Kitapta çiftlere birlikte yaşamalarını öğrenmeleri için şu önerilerde bulunuluyor: "Problem çözme becerilerini geliştirmek, çatışmalar esnasında aralarındaki saygıyı korumak, tavırlarındaki samimiyet ve içtenliği bozmamak için gayret göstermek. Bir sevgili olmanın ötesinde dost olabilmeyi de öğrenmek, birlikte ortak karar alabilmeyi öğrenmek, hayata ve evliliklerine dair ideallerini koruyabilmek. Birbirlerinden oldukça farklı aile ortamlarında geldiklerini unutmadan birbirlerine alışmalarının zaman alacağını ve çaba göstermeleri gerektiğini dikkate almak."

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