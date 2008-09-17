Yeni evli doktor çiftin 'porno' davası

Şile Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Şile Devlet Hastanesi doktorlarından Mine C., aynı hastanede doktorluk yapan eşi Kemal C.'den şikayetçi oldu. Mine C., 6 ay önce evlendikleri eşi Dr. Kemal C.'nin evlenmeden önce birlikte olduğu kadınlarla çektiği porno içerikli ve grup seks içerikli görüntüleri zorla kendisine izlettirmek istediğini ileri sürdü.



İzlemediği için dayak yemiş



Bu görüntüleri izlemediği için de eşinden dayak yediğini iddia eden Mine C. eşinden şikayetçi olurken aynı zamanda boşanma davası açtı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Şile Jandarma Ekipleri, Kemal C.'yi gözaltına alırken evdeki bilgisayarına el koydu.



Bilgisayarda yapılan incelemede, Kemal C'nin kadınlarla cinsel ilişkiye girerken çektiği ve kendisinin de olduğu grup seks içerikli görüntüler bulundu. Görüntülerde yapılan incelemelerde Kemal C.'nin görüntüleri, ilişkiye girdiği kişilerin bilgisi dahilinde çektiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından Şile Adliyesi'ne sevk edilen Kemal C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Doktor açığa alındı



Evlenmeden önce kadınlarla birlikte olduğu porno içerikli görüntüleri dayak zoruyla eşine izlettirmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan Dr. Kemal C. açığa alındı.Şile Devlet Hastanesi doktorlarından Mine C., aynı hastanede doktorluk yapan eşi Kemal C.'den şikayetçi olmasıyla soruşturma açılmıştı.Kemal C. mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalıştığı Şile Devlet Hastanesi'ndeki görevinden uzaklaştırılarak açığa alındığı öğrenildi.