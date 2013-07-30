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Yaşam

Yeni evleneceklere 10 bin TL kredi

Maddi sıkıntı yüzünden evlenmeyene 25 yaşın altındaki çiftlere 10 bin lira faizsiz düğün kredisi verilecek

30 Temmuz 2013 13:30

 

Devlet evlenmek isteyip de maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen 25 yaş altındaki çiftlere 10 bin lira düğün kredisi verecek.

Başbakanlık bünyesinde yürütülen çalışma, gençlerin maddi sıkıntılar yüzünden evlenememesine çare üretmeyi hedefliyor. Buna göre 25 yaşın altındaki çiftlere 10 bin lira faizsiz düğün kredisi verilecek. Ödemeler ise 2 yıl sonra başlayacak ve makul taksitlere bölünecek.

Burada çiftlerin mesleki durumları, aylık gelirleri ve aile kaynaklı zenginlikleri de baz alınacak. Bütün bu ölçütler çerçevesinde kredi miktarı artabilecek ya da taksit sayısı çoğaltılabilecek. Çalışma, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yürütülüyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, hükümetin aile kurumunu güçlendirmeye yönelik girişimleri, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

 

Üç çocuk için 5 bin TL

 

Kamuoyunda ‘3 çocuk teşvik paketi’ olarak anılan ‘kadın istihdamının ve doğurganlık hızının artırılmasına yönelik’ çalışma da tamamlandı. Yeni yasama yılının başında görüşülmeye başlanması beklenen paket, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki gücünü kaybetmeden doğum sayısını artırabilmeyi hedefliyor. Bu çerçevede üçüncü çocuk için ailelere 5 bin lira para desteğinde bulunulması yönünde bir düşünce söz konusu. Üçüncü çocuğa yönelik teşvikler vergi sistemine de yansımış ve yeni Gelir Vergisi Yasası’nda 3. çocuk için vergi indirimi oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştı.

 

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