Yeni eşiyle iş birliği yaparak eski eşini öldürdüğü iddia edilen başbakan istifa etti

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Güney Afrika ülkesi Lesotho'nun Başbakanı Thomas Thabane, koalisyon hükûmetinin dağılmasından bir hafta sonra istifa etti.

Thabane'in yeni eşiyle birlikte eski eşinin cinayetinde rol oynadığı iddia ediliyor, bu yüzden de istifa etmesi talep ediliyordu.

80 yaşındaki Thabane bugün yaptığı açıklamada, "Bana verdiğiniz görev bitmemiş olabilir ama benim aktif siyasetten ayrılma zamanım geldi" dedi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Thabane, istifasını Kral Letsie III'e sundu.

Thabane Ocak ayında yaşı sebebiyle istifa edeceğine söz vermişti ancak koalisyonu çökünceye kadar ayak sürüyordu.