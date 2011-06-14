Yeni Erdoğan hükümeti şekilleniyor

T24 - AKP’nin seçim zaferinden sonra gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kısa bir tatilin ardından yeni kabine için çalışmalarına başlayacak olan Erdoğan’ın kimlere görev vereceği merak ediliyor. Ankara kulislerinde Bakanlar Kurulu sayısını 25’e düşüren Erdoğan’ın ilk etapta ciddi bir değişikliğe gitmeyeceği, ancak İçişleri ve Adalet bakanlıklarında sürpriz isimlere görev vereceği konuşuluyor.

Taraf gazetesinin haberine göre; AKP’nin bir önceki döneminde Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 24.dönemde de aynı bakanlıklarda görev yapmaya devam edeceği iddia ediliyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yeni dönemde de Ulaştırma Bakanı olarak görevine devam edeceği iddia edilirken, Eğemen Bağış’ın ismi ise yeni açılan AB Bakanlığı için geçiyor. AKP’nin bu dönem İzmir’den aday gösterdiği Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yeni dönemde de yerini koruyacağı kulislerde konuşuluyor.



Teknoloji Bakanı Nihat Ergün

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni kabine de bu görevi sürdüreceği belirtilirken, 23.dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ömer Dinçer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın de yeni dönemde makamlarını koruyacakları ifade ediliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Nihat Ergün’ün getirilmesine kesin gözle bakılıyor.



Kabinenin sürpriz isimleri

AKP’nin yeni kabinesinde görev alacak diğer isim ise AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin. Şahin’in ismi Başbakan Erdoğan’ın 2011 seçimlerinde aday olarak göstermediği Selma Aliye Kavaf’ın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için geçiyor. Şahin’in bu bakanlıkta görev yapmasına kesin gözle bakılıyor. AKP’nin yeni kabinesinin sürpriz isimlerinden birinin de Hakan Şükür olacağı ileri sürülüyor. Şükür’ün yeni kabinede Ömer Faruk Özak’ın yerine Gençlik ve Spor Bakanı olacağı iddia ediliyor.



Adalet Bakanlığı’na Bozdağ

Adalet Bakanlığı için ise AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın en güçlü aday olduğu ileri sürülüyor. Öte yandan, parti içerisindekilerin yeni anayasa yapılması sürecini gerekçe göstererek, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in görevini sürdürmesinin istendiği belirtiliyor. Bozdağ’ın Ergenekon ve Balyoz soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamanın parti içerisinde tepkilere neden olduğu, yeni anayasa yapılması sürecinde açıklamaları ve sivri çıkışları olabileceği endişesinin de partililer tarafından dile getirildiği kaydediliyor.



Çubukçu’nun yerine Sağlam

Öte yandan, Ergin’in yeni kabine de İçişleri Bakanı olarak görev yapacağı da kulislerde konuşuluyor. Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmemesi halinde AKP yeni anayasa çalışmaları için oluşturacağı heyette Burhan Kuzu, Ahmet İyimaya gibi isimlerle birlikte yer alacağı da ileri sürülüyor.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) olarak görev yapan AKP’nin kadın bakanlarından Nimet Çubukçu’nun yeni dönemde AKP Grup Başkanvekili veya Meclis Başkanvekili olarak görev yapması beklenirken, MEB’e Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın getirileceği söyleniyor. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Nihat Ergün’ün yerine yeni adıyla Kalkınma, Sanayi Bakanı olarak görev yapacağı ileri sürülüyor.



Savunma’ya yeni isimler

AKP’nin yeni dönemde kabinesine gireceğine kesin gözle bakılan diğer isim ise eski İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal. Güler ve Köksal’ın isminin Milli Savunma Bakanlığı için geçtiği kaydediliyor. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’na Veysel Eroğlu, Ekonomi’nin başına ise yine Ali Babacan’ın getirileceği konuşuluyor.



Çiçek’e başkanlık

AKP’nin 23.dönem Grup Başkanvekillerinden Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın da yeni kabinede Devlet Bakanı olarak görev yapacağı iddia ediliyor. Öte yandan, AKP’nin etkin isimlerinden Cemil Çiçek’in adının Meclis Başkanlığı için geçtiği kaydediliyor.