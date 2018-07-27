Yeni Emniyet Genel Müdürü: Teşkilat eleştirilere açık, FETÖ ile ölene kadar mücadele edeceğim

Yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya vatandaştan poliste gördüğü eksiklikleri, aksaklıkları birinci elden yetkililere iletmelerini istedi. "Çözüm noktasında yol gösterici uyarı ve eleştirilerine açık olduğunu" da belirten Uzunkaya, FETÖ ile mücadelesinin ölene kadar süreceğini bildirdi.

Uzunkaya, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Öztürk'ün "FETÖ ile mücadelem ölene dek sürecek" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

FETÖ'nün hedefindeki 43 yıllık emniyetçi Uzunkaya polis teşkilatının 1 numarası oldu… Uzunkaya, terör örgütü ile savaşını ve hedeflerini SÖZCÜ'ye anlattı.

Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken gelen bir ihbar, açığa alınmalarına ve yıllarca yargılanmalarına yol açtı. FETÖ'cü komplonun hedefindeki isim Celal Uzunkaya, İzmir ve Antalya'da emniyet müdürlüğü yaptı. Mesleğinin 43'üncü yılında emniyet teşkilatının 1 numarası oldu.

Hanefi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü döneminde bir kitap yazdı. kitabında, “Emniyet Teşkilatı bünyesinde cemaat yapılanmasının bulunduğunu, kadrolaşma ile bir suç örgütü oluşturulduğunu, hukuka aykırı eylem ve operasyon yapıldığını, bazı kişiler hakkında komplolar düzenlendiğini” çekinmeden, korkmadan yazdı. O cezaevine gönderilirken Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri, Mülkiye müfettişleri Mustafa Yavuz, İlhami Doğan ve Polis Müfettişi Necat Özdemiroğlu, Avcı'nın iddialarını araştırmak-soruşturmakla görevlendirildi. 2011 yılının mayıs ayında aralarında Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürlerinin de bulunduğu, emniyet genel müdür yardımcıları ve 30'a yakın daire başkanının ifadesine başvuruldu. İfadesine başvurulanlar, sanki Emniyet'teki yapılanmayı ilk kez duyuyorlarmış gibi “Fethullahçı bir yapılanma olsa mutlaka duyardık” dedi.

FETÖ'yü anlattı…

İfadeleri alınan eski genel müdür yardımcıları Emin Arslan, Celal Uzunkaya, İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun ise farklı şeyler söylüyordu. Celal Uzunkaya emniyet teşkilatındaki yapıyı ifadesinde şöyle anlatıyordu:

“Benim kanaatim odur ki, bu yapının bazı mensupları gerek Emniyet Teşkilatı ve gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda kendilerine açıkça karşı çıkan ve engel oluşturan kişi ve unsurları bir takım metotlarla (isimsiz ihbar mektupları, hukuksuz iletişim dinlemeleri, özel hayatın gizliliğinin ifşası ve ticari ilişkileri vb. kullanarak) sindirmeye, yıldırmaya, itibarsızlaştırmaya ve yalnızlaştırmaya yönelik her türlü yol ve yöntemi denediği gibi kendi tasarruflarını ve taleplerini kabul ettirmede engel gördükleri kişileri de bertaraf etmede hiçbir beis görmemektedirler.

Ben de bu ifade ettiğim hedefler arasında görülmüş olacağım ki benimle ilişkilendirdikleri bir senaryoyu halk tabiriyle ‘bir taşla iki kuş vurarak' hayata geçirmişlerdir. Bizimle ilgili haberleri manşet yaptıranlar ile bu senaryonun yazarı, rejisörü, ışıkçısı, kameramanı ve yönetmeni hep aynı yapının mensubudurlar.

Cemaatin her bakanlıkta ve bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarında sıralı-sorumlu yöneticisi (şûra yöneticisi, şûra üyesi, imam ve benzeri) bulunmakta ve bu kişiler o kurumun veya en alt düzeyde de olsa birimin bir nevi ‘gölge müdürü, başkanı ve amiri gibi' davranmaktadırlar.”

2014'te beraat etti

17 Aralık 2009‘da bir ihbar mektubuna dayandırılarak Celal Uzunkaya hakkında bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın konusu, bir haber elamanının Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıydı. 14 duruşma yapıldı. 2014 yılının Ocak ayında beraat etti. Uzunkaya, o süreçte yaşadığını bir röportajda şöyle anlatıyordu:

“Benim 4 yılımı zindan ettiler. Bu yıllardaki kaybımın maddi ve manevi karşılığı yoktur. Adalet dağıtılması gereken bu yerde gördük ki kedinin fareyle oynandığı gibi bizimle oynanmış. 4 yıl sonunda dağ, fare doğurdu. Ama şimdi bizlere o kumpası kuranların, bir kısmının cezaevinde, bir kısmının kaçak olduğunu bilmek, beni az da olsa rahatlatıyor. Ama ömrümün sonuna kadar bu yapıyla mücadele edeceğim.”

Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcılığı görevinden 17 Aralık 2009'da alındıktan sonra 2010 yılının ocak ayından beraat ettiği 2014 yılının ocak ayına kadar ‘açıkta' kaldı. Beraatından sonra ilk atandığı yer İzmir Emniyet Müdürlüğü'ydü.

Teşkilata ilk mesaj

Emniyetin en tepesine emniyet kökenli bir ismin getirilmesi açıkçası emniyet mensuplarının öteden beri arzusuydu. Celal Uzunkaya, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

ÖNCÜLÜK EDECEĞİM: 43 yıldır Emniyet'in değişik kademelerinde görev yaptım. Hedefim, 43 yıllık yolumuzun nihayetinde Emniyet Teşkilatımızın, vatandaşlarımızla güvenlik merkezli daha üst düzeyde buluşması, halkın güvenliğinin kalitesinin daha iyi karşılanması amacıyla katkı sunacağım.

Teşkilatımızın yıllardır var olan, biriken sorunlarıyla ilgili devlet üst yönetimiyle koordinasyon içinde ve imkanlar ölçüsünde çözümü noktasında öncülük edeceğim. Teşkilatımızın daha iyi imkanlar içerisinde ve daha kaliteli güvenlik hizmeti sunması amacıyla bu teşkilatın başındaki kişi olarak çaba göstereceğim.

FETÖ VE DİĞERLERİ: FETÖ örgütüyle mücadelem dün olduğu gibi bundan sonra da, ömrümün sonuna kadar da devam edecek. FETÖ ve diğer örgütlerle mücadele devam ediyor. Hem FETÖ hem Emniyet Teşkilatımız içine sızabilecek örgütlerle ve yasadışı diğer yapılanmalara karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke genelinde kararlı bir mücadele yürütülecektir. Bu mücadeleyi hukukun içinde kalmak suretiyle arkadaşlarımızla yeni bir heyecanla, azimle, elbirliğiyle sürdüreceğiz. Bu da vatandaşlarımıza olumlu bir şekilde yansıyacak.

VATANDAŞTAN İSTEĞİMİZ: Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bugüne kadar kendi polisine olan desteği, duyarlılığı, katkıyı daha da artırarak vermeleridir. Polisimize güvenmelerini, yardımcı olmalarını istiyoruz. Polisimizde gördüğü eksiklikleri, aksaklıkları birinci elden yetkililere iletmelerini, çözüm noktasında yol gösterici uyarı ve eleştirilerine açık olduğumu da belirtmek istiyorum.

İstihbarat kökenli

Celal Uzunkaya, istihbarat kökenli. Dönemin İstihbarat Dairesi Başkanı Yavuz Elbirler onu bize şöyle anlattı:

“1987 yılında ben İstihbarat Daire Başkanıyken, Celal Uzunkaya da dairemizde emniyet amiri rütbesindeydi. Bilgisi, zekası, çalışkanlığı, devletin polisi olması vasıflarıyla dikkatimizi çekiyordu. Bu vasıflarını hiç kaybetmeyen nadir insanlardan birisi olarak her kademede özveriyle görev yaptı. Polisi her yönüyle iyi tanıyor. Bize göre bu göreve atanması son derece isabetli olmuştur.”

Onu tanıyan, çalışmalarını bilen birisi olarak Uzunkaya'nın Emniyet'te yapacağı çok iş var. Başarılar diliyoruz.