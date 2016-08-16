Yeni emekliye 256 lira zam

Yeni emekli olacakların maaşlarına ortalama 256 liralık zam yapıldı.

Güneş gazetesinin haberine göre, geçen aydan itibaren yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon ise emeklilerin Ocak'taki zammını gösterecek.

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa ek olarak fark alıp alamayacağını gösterecek.





Hepsi toptan eklenecek

Yeni emekli olan birisi 2.000 lira maaş alırsa önce buna 77 lira Ocak zammı eklenecek. Ardından 100 lira da seyyanen artış ilave edilip Temmuz'daki 3.63'lük enflasyon hesaplanacak. Buradan gelecek 79 lira ile toplam artış 256 lirayı bulacak. Ocak 2017'de ise yeni bir zam daha eklenecek.

2016 zamları, bu yıl içerisinde emekli olan SSK ve Bağ-Kur'luları da kapsıyor. Bu yılın sonuna kadar emekli olacak kişilerin önce 2016 yılı Ocak ayı itibariyle aylık tutarı hesaplanacak. Buna da Ocak'taki yüzde 3.86 enflasyon zammı ve 100 lira seyyanen artış ile Temmuz'daki yüzde 3.63'lük zam eklenerek maaş ödenmeye başlanacak.

Yani bu yıl içinde emekli olacaklar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 zammından da yararlanacak. Yine bu yıl içinde emekli olacak SSK ve Bağ- Kur'lular, önümüzdeki Ocak ayında yapılacak zammı da alıp 4'üncü artışa kavuşacak.