-Yeni elementlere isim önerisi ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - Bilimadamları, periyodik tabloya eklenen yeni elementler için isim önerisinde bulundu. Periyodik tablonun yönetimini elinde bulunduran Londra'daki Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından kabul edilmesi durumunda 114 numaralı element, fizikçi Georgiy Flerov'un anısına Flerovium (Fl), 116 numaralı element ise California'da keşfedildiği laboratuvarın ismini alarak Livermorium (Lv) diye adlandırılacak. Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin, 10 yıl önce keşfedilen elementlerin isimlerini beş ay içinde onaylaması bekleniyor. Birlik, Haziran 2011'de 114 ve 116 numaralı elementleri "en ağır elementler" olarak resmen kabul etmişti. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndan bilimadamları, Rusya'nın Dubna kentindeki Flerov Nükleer Reaksiyon Laboratuvarı'ndan meslektaşları ile birlikte yaptıkları bir çalışmada kalsiyum iyonlarını küriyum elementine çarptırarak 116 numaralı elementi oluşturmuştu. 116 numaralı element ise seri bir biçimde değişim geçirerek 114 numaralı elemente dönüşüyor. Dünya üzerindeki bilinen tüm elementlerin özniteliklerine göre yerleştirildiği periyodik tabloya 4 Kasım 2012'de üç yeni element daha eklenmişti. Tabloda 110, 111, 112 olarak numaralanan elementler sırasıyla Darmstadtium (Ds), Roentgenium (Rg) ve Copernicium (Cn) olarak adlandırılmıştı. Laboratuvar ortamında elde edilen yeni elementler, oldukça ağır ve kararsız.