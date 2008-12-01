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Politika

Yeni elçi: Tekrar merhaba!

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Esenboğa Havalimanı’nda açıklamasını Türkçe olarak yaptı.

01 Aralık 2008 02:00

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi James Jeffrey Ankara’ya tarifeli uçakla geldi.

Esenboğa Havalimanı’nda açıklamasını Türkçe olarak yapan Büyükelçi Jeffry, yeniden Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, 31 yıllık çalışma hayatında birkaç defa Türkiye’de çalıştığını, ilk önce Adana’da, daha sonra Ankara ve son olarak yine Ankara’da 1999-2002 yılları arasında Başmüsteşar olarak görev yaptığını anlattı.

Jeffry, "Türkiye ve ABD, 1923’ten beri dostlar. Kore’de ve NATO’da 58 yıldır müttefikler. Ankara ve Washington için önemli olan özel bir ittifakımız var. Ankara’ya ve Türkiye’ye geri dönmekten çok çok memnunum." dedi.

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