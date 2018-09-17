Yeni eğitim yılı başladı; binlerce öğrenci açıkta kaldı

Lise yerleştirmelerinde nakil süreci bitti, devreye komisyon girdi ama sorun çözülmedi. Ders zili çalmasına rağmen binlerce lise öğrencisinin hala okulu belli değil. MEB kaç kişinin açıkta kaldığını ise henüz açıklamadı.

Yeni liseye giriş sisteminde binlerce öğrenci mağdur oldu. 30 Temmuz’da açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci de sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kaç öğrencinin yerleşemediğini açıklamazken, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar, yoğun mesai yaptı. Aydınlık'ta yer alan habere göre 10- 14 Eylül’de velilerle tek tek görüşen komisyonlar, öğrencileri imam hatip ve meslek liselerini tercih etmeye zorladı. Veliler, “Hani hiçbir öğrenci istemediği bir okula gitmeyecekti” diyerek tepki gösterdi.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Müsteşar Yusuf Tekin tarafından, “Herkes evine en yakın liseye yerleşecek”, “Hiçbir öğrenci istemediği bir okula gitmeyecek” sözleriyle anlatılan yeni liseye geçiş sistemi, binlerce mağdur yarattı. Öğrenciler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından imam hatip ve meslek liselerini seçmeye zorlandı. Bu liseleri seçmeyenler açık öğretim ile tehdit edildi. Çoğu veli açıkta kalma korkusuyla bu liseleri tercih etmek zorunda kalırken arabasını satıp çocuğunu özel okula gönderen de oldu.

Meslek lisesi ya da imam hatip

Öğrenci velisi Mehmet Sabuncu, şöyle konuştu:

“Anadolu lisesinde kontenjan yok, diğer okul türlerinden tercih edin. Yoksa açıkta kalırsınız denildi. Yerleşin, bir ay içinde nakil olursunuz diyorlar. Günü kurtarmanın derdindeler. Anadolu lisesinde bugün olmayan kontenjan bir ay sonra nasıl olacak? Hani hiçbir öğrenci istemediği bir okula gitmeyecekti! Gerekirse yargıya başvuracağız.”

Belma Sabuncu da, “Komisyona gittik. Anadolu liseleri dolmuş. Meslek liselerinde 12 boş kontenjan var. Ataşehir’de 100-150 öğrenci açıkta. Bu öğrencileri nasıl yerleştirecekler? Sürekli oyalıyorlar. ‘İnternet sayfamızdan takip edin’ dediler. Bekliyoruz. Bir anda sistemi değiştirdiler. Sınav var yok derken sınava da adrese dayalı sisteme de kimse uyum sağlayamadı" sözlerini sarf etti.

Bakanlık kaç kişinin bu durumda olduğunu açıklamıyor ancak ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, hemen her ilçede en az 40 öğrenci açıkta kaldı. Bazı ilçelerde ise bu sayı 100’ü aştı. Veliler, cumartesi ve pazar günü geç saatlere kadar komisyonlardan haber bekledi. Bir veli, “Okul açılacak. Oğlumun formasını bile alamadık. Çünkü hâlâ hangi okula gideceği belli değil” diye konuştu. Aydınlık’a konuşan İzmir’den bir başka veli de, “Komisyondaki memur, ‘Meslek ya da imam hatip yazmazsanız açıkta kalır’ dedi. Ortaöğretim başarı puanı 91. Şartlarımızı zorlayarak özel okula göndereceğiz” dedi.

Nakil kabul etmedi

İl ilçe nakil ve yerleştirme komisyonları, yalnızca yerleşemeyen öğrencilerin dilekçelerini kabul etti. Yerleşip de Anadolu lisesine kaydını almak isteyenler kapıdan döndü. Aydınlık’a konuşan bir veli, “Birinci yerleştirmede, açıkta kalır korkusuyla 4’ncü tercihe imam hatip yazdık. İmam hatibe yerleşti. Bir buçuk aydır Anadolu lisesine nakil olmaya çalışıyoruz. İmam hatibe kayıt olduğu için formasını alacağız, boş kontenjan olursa daha sonra yeni okul için aynı masrafı yapacağız” dedi. Kızı Bursa’da meslek lisesine yerleşen bir veli de şöyle konuştu: “Çaresizlik içindeyiz sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Çocuğum ‘asla gitmem’ diyor. Ortalaması kendisinden daha düşük olanlar Anadolu lisesine yerleşti. Hazmedemiyor. ‘Gidebileceğim bir okulum yok’ diye psikolojisi bozuldu. Rapor alıp kontenjan açılmasını bekleyeceğiz.”

Başarılı öğrenciler dışarıda kaldı

İkametgahı dışında bir ortaokulda eğitim gören öğrenciler, çeşitli nedenlerle okul değiştirenler başarı durumuna bakılmaksızın açıkta kaldı. İlk yerleştirme kılavuzunda yer alan “okulda bulunuşluk” ölçütü, nakil kılavuzunda iptal edilse de mağduriyet son bulmadı. Kağıthane’den bir veli şöyle anlattı:

“Oğlum ikametgah dışı bir ortaokulda okudu. İlk yerleştirmede adresimize yakın Anadolu liselerini yazdık. Okulda bulunuşluk ölçütü nedeniyle açıkta kaldık. Bakanlık, nakil döneminde bu ölçütü iptal etti. Bu kez yerleştirmede Ortaöğretim Başarı Puanı’nı esas alındı. Oğlumun ortalaması 90 olduğu halde Anadolu liseleri ilk yerleştirmede dolduğu için nakil sürecinde de yerleşemedi. Komisyonda bize boş kontenjan olan okulların listesini verdiler. Anadolu lisesinde yok. Bir imam hatipte 55, diğerinde 93, bir başkasında 9 boş kontenjan var. Komisyondan bir memur, ‘Meslek seç daha sonra kaydını aldırırsın’ dedi. Biz de 36 boş kontenjan olan bir okulu seçtik. Sonuç bekliyoruz. Bakanlık, ilk kılavuzdaki hatayı kabul etti. Ama yerleştirmeyi iptal etmedi. Başarılı öğrenciler açıkta kaldı.”

Nakil işlemleri

Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre istemediği bir okul türüne yerleşen öğrenciler, ekim ayının sonuna kadar kayıtlı oldukları okulun müdürlüğüne dilekçe vererek ya da e-Devlet üzerinden nakil talep edebilecekler. Boş kontenjan olması halinde öğrencilerin nakil işlemleri yapılacak. Ekim ayı sonundan itibaren de her ayın ilk iş günü nakil talebi yapılabilecek.