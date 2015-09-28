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Yeni eğitim-öğretim yılı sosyal medya yasaklarıyla başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 5. sınıftan itibaren hafızlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için devam zorunluluğu aranmayacak

28 Eylül 2015 01:18

Yeni eğitim ve öğretim yılı 28 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni getirilen yönetmelikle sosyal medyada hakaret, sarkıntılık ve kışkırtma yapan öğrenciler okuldan atılabilecek.

NTV'nin haberine göre, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ortaöğretim kurumları yönetmeliğindeki değişiklikler birçok yenilik getiriyor.

İlköğretim 5. sınıftan itibaren öğrenciler hafızlık eğitimi almak isterse devam zorunluluğu aranmayacak.

Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarıyla meşgul olan öğrenciye disiplin cezası verilecek. Uzaklaştırma cezasından okul değiştirmeye hatta okuldan atılmaya kadar cezalar var.

Sosyal medya yoluyla arkadaşlarına sarkıntılık eden öğrenci ise okuldan atılacak. Başka değişikliklere de var. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşamayacak.

 

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