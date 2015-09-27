Cumhurbaşkanı’ndan yeni eğitim-öğretim yılı için mesaj

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 13 yılda yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün eğitimde fiziki altyapı sorunlarını büyük ölçüde geride bırakılmıştır. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız" diyen Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır.



Eğitim davası, her dönemde Türkiye’nin en öncelikli meselelerinden biri olmuştur.



Bugün de, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkanlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba içindeyiz.



Geçtiğimiz 13 yılda yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün eğitimde fiziki altyapı sorunlarını büyük ölçüde geride bırakılmıştır. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Bundan sonra imkanlarımızı ve enerjimizi eğitimde kalitenin artırılmasına ve teknolojik yenilenmeye teksif etmemiz gerektiğine inanıyorum.



Geleceğimizin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızdır.



Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız.



Bu düşüncelerle, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."