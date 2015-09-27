T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı’ndan yeni eğitim-öğretim yılı için mesaj

"Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız"

27 Eylül 2015 23:04

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 13 yılda yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün eğitimde fiziki altyapı sorunlarını büyük ölçüde geride bırakılmıştır. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız" diyen Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. 

Eğitim davası, her dönemde Türkiye’nin en öncelikli meselelerinden biri olmuştur. 

Bugün de, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkanlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba içindeyiz. 

Geçtiğimiz 13 yılda yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün eğitimde fiziki altyapı sorunlarını büyük ölçüde geride bırakılmıştır. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Bundan sonra imkanlarımızı ve enerjimizi eğitimde kalitenin artırılmasına ve teknolojik yenilenmeye teksif etmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Geleceğimizin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızdır. 

Yeni Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız. 

Bu düşüncelerle, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

ETİKETLER

erdoğan2015 2016 eğitim ve öğretim yılıyeni türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24