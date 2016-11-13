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Kültür-Sanat

Yeni e dergisi "Merhaba" dedi: Nerede kalmıştık?

Dergide 'OHAL’de yayıncılık' başlıklı bir soruşturma da bulunuyor

13 Kasım 2016 22:08

Yeni e dergisinin ilk sayısı yayınlandı, dergi kapağında Abidin Dino’nun “El” adlı desenini taşıyan dergi Edip Cansever’in “Her başlangıçta yeni bir anlam vardır” dizesine de yer verdi.

Derginin “E, nerde kalmıştık?” başlıklı sunuş yazısında “e” harfinin çağrıştırdıkları “edebiyat, estetik, eylem, emek, epik, evrim, ekoloji, enternasyonel, evrensel” gibi sözcüklerle sıralanıyor. Yeni e dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü sinema eleştirmeni Çağdaş Günerbüyük üstlendi. Yeni e’nin ilk sayısında Aydın Çubukçu, Orhan Alkaya, Adnan Özyalçıner, Şükrü Erbaş , Tevfik Taş, Gülce Başer, Ayşegül Tözeren’in yazılarının yanı sıra cezaevindeki yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın mektupları da yer alıyor.

Soruşturma: OHAL'de yayıncılık

Dergide “OHAL’de yayıncılık” başlıklı bir soruşturma da bulunuyor. Soruşturma sayfalarında, Metis Yayınları, Günışığı Yayıncılık, Dipnot Yayınları, Evrensel Basım Yayın, Mesele dergisi, Bilim ve Gelecek dergisi ve Altyazı dergisi temsilcileri, yayıncılığa yönelik baskıları ve buna karşı yapılabileceklerini tartışıyor.

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