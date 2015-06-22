Yeni DW uygulamasıyla bilgiye kesintisiz erişin



DW'nin modern ve yalın uygulaması içeriği odak noktasına yerleştiriyor. Kullanıcı menüsü sezgisel hale getirilirken, yalınlaştırılan arayüz bilgiye kesintisiz erişimi sağlıyor. Akıllı telefon ve tabletler için optimal uyarlama, Live TV akışından ses dosyalarına multimedyal içeriğe erişimi kolaylaştırıyor.

Yeni uygulama bir önceki sürüme kıyasla iyileştirmelerin yanı sıra bir dizi yepyeni özellikle geliyor. AirPlay ve Chromecast bunlardan biri. Böylece livestream videoların TV ekranlarına aktarılması sağlanıyor. Offline modu, uygulamanın internet bağlantısı olmaksızın kullanımını mümkün kılıyor. Uygulamayı düşük bant genişliğinde kullananlar için ise metin modu seçeneği sunuluyor. Son dakika gelişmeleri anlık iletilerle (push notification) kullanıcı ekranına yansıyor. DW uygulaması Apple Watch'u da destekliyor.

Kısa zamanda ilk 10'a girdi

DW uygulamasının 1 Haziran 2015'ten itibaren sunulan sürümü, kullanıcılar ve uzmanlardan olumlu tepki gördü. Kısa bir süre içinde en çok indirilen haber uygulamaları arasında ilk 10'a girdi.

DW'nin yeni uygulaması içerikle birlikte kullanıcılara yorum özelliği de sunuyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde önde gelen konular hakkında fikirlerini aktarabilecek; yorumlarını kendi görüntüledikleri fotoğraf ve videolarla destekleyebilecek. DW'nin uygulaması Android ve iOS işletim sistemiyle çalışan mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Her türlü 'kullanım senaryosu' düşünüldü

Uygulamanın DW'nin yeniden yapılanmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Deutsche Welle (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, "Mobil internet kullanımı farklı şartlar altında da olsa dünya çapında hızla artıyor. Uygulama konseptimiz her türlü kullanım senaryosuna karşılık vermeyi hedefliyor" dedi. DW uygulamasının livestream ve kapsamlı multimedyal içerik kullanımına izin veren üst seviyede bant genişliğinin yanı sıra daha düşük kapasiteli internet ağına da cevap verdiğine dikkat çeken Limbourg, offline ve metin modunun önem taşıdığını vurguladı.

DW'nin dünyanın her köşesindeki gelişmelere duyarlı, bağımsız ve eleştirel kullanıcılara içerik sunduğunu ifade eden DW Genel Müdürü Limbourg, "Kullanıcı, izleyici ve takipçilerimizin perspektifi dünyayı anlamamız bakımından çok büyük değere sahip. Yeni uygulamayla bu eleştirel yaklaşım sahiplerine kendilerini ifade etme ve bizim bakış açımızı genişletmeleri için bir araç sunmuş oluyoruz" diye konuştu.