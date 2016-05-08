"Yeni düzenleme yapılacak, paralel yapıyı devletten tamamen tasfiye edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bürokraside Gülen cemaatine yönelik yeni düzenlemelere gidileceğini söyleyerek "O kurumsal yapılar ve alanlardaki gizli güçlerinin bir kısmı duruyor. Bunların da etkisizleştirilmesi ve tasfiye edilmesi gerekiyor. Yani onların yerini değiştirmek daha etkisiz alanlara çekmek bu sorunu çözmüyor" diye konuştu. Akdoğan, "Bunların bir şekilde sistemden tasfiye edilmesi ve zarar verme gücünün tamamen ortadan kaldırılması lazım. Onunla ilgili çalışıyoruz, nasıl bir düzenleme ile bunlar tamamen tasfiye edilebilir diye" dedi.

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu'na konuşan Yalçın Akdoğan, Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen şirketlerin satış ve devir işlemleriyle ilgili olarak “Şimdi ya bu şirketleri satıp parayı yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar veya muvazaalı şekilde devirler ve satışlar yapıyorlar. Yine cemaatin, örgütün elemanı ama sanki normal bir vatandaşa devretmiş veya satmış gibi" diye konuştu. Akdoğan, "Bu noktada bunları alanlar ister muvazaa şeklinde almış olsunlar, ister ‘bunlar sıkıştı satıyorlar’ diye ucuza almış olsunlar, bu kara para aklama suçuna ortak olmaktır ve teröre açıktan destek vermektir. Onlar da bu suça ortak olmuş olurlar. İyi niyetle uyarıyorum. Soruşturma bağlamında onlar bundan kurtulamazlar" dedi.

Yalçın Akdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Artık operasyon çekemiyor"

“Bunların 40 yıldır güvenlik, bürokrasi, yargı, ekonomi, STK’lara kadar birçok alanda çok ciddi bir gizli güçleri var. 4-5 yıldır cüretkâr hamleler yapmaya başladılar. ‘Köşe başlarını ele geçirdik. Artık devletin gücüyle herkesi devirebiliriz’ kanaatine kapıldılar ve operasyonlar çekmeye başladılar. İşte MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı... Şimdi bunların bu operasyonel kabiliyeti kırıldı, son dönemde yaptığımız mücadeleyle. Artık devlet gücünü kullanarak operasyon çekemiyorlar.”

"Görevden alma yetmez"

“Ama o kurumsal yapılar ve alanlardaki gizli güçlerinin bir kısmı duruyor. Bunların da etkisizleştirilmesi ve tasfiye edilmesi gerekiyor. Yani onların yerini değiştirmek daha etkisiz alanlara çekmek bu sorunu çözmüyor. Bunların bir şekilde sistemden tasfiye edilmesi ve zarar verme gücünün tamamen ortadan kaldırılması lazım. Onunla ilgili çalışıyoruz, nasıl bir düzenleme ile bunlar tamamen tasfiye edilebilir diye. Terör örgütü üyesi olmak zaten memuriyet açısından ihracı gerektirecek bir durumdur ama onun ötesinde kamu bürokrasisinde daha etkili tedbirler almak için düzenleme yapmak gerekir mi onu da çalışıyoruz.”

"Takiye yapıyorlar"

Takiye yöntemleri: “Bunlar tabii takiye yapıyorlar, farklı taktiklerle tutunmaya çalışıyorlar. İsim değiştiriyorlar, yönetimler, dernekler, vakıfları, başkalarına devrediyorlar, şirketleri satıyorlar, başka cemaatlerin içerisine sızarak onlardanmış gibi görünmeye çalışıyorlar veya AK Parti’den referans bularak farklı bir görünümle tekrar kamuya girmeye çalışıyorlar. Bunları da biliyoruz.”

"Oyuna gelmeyiz"

“Şimdi ya bu şirketleri satıp parayı yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar veya muvazaalı şekilde devirler ve satışlar yapıyorlar. Yine cemaatin, örgütün elemanı ama sanki normal bir vatandaşa devretmiş veya satmış gibi... Bu noktada bunları alanlar ister muvazaa şeklinde almış olsunlar, ister ‘bunlar sıkıştı satıyorlar’ diye ucuza almış olsunlar, bu kara para aklama suçuna ortak olmaktır ve teröre açıktan destek vermektir. Onlar da bu suça ortak olmuş olurlar. İyi niyetle uyarıyorum. Soruşturma bağlamında onlar bundan kurtulamazlar.”

"MASAK araştırıyor"

“Bir baska şey daha yapıyorlar; ellerindeki kimi mülk veya kurumları başka cemaatlere ucuza devredip, soruşturma oraya uzanırsa ‘Bak diğer cemaatlerin de üzerine gidiyorlar’ görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Hayır, bu hükümetin ilkesi bellidir; özgürlükler konusunda bütün bu yapılar, vakıflar, cemaatler en rahat dönemini yaşıyorlar. Bu oyuna kimse alet olmasın ve bundan zarar görmesin diye iyi niyetle çağrı yapmış oluyorum.”

"Şirketler inceleniyor"

“MASAK şu ana kadar bu yapıyla ilişkili binlerce şirkete yönelik inceleme yaptı. Yaklaşık 2 milyara yakın para cezası kesti. Ama neticede bu devam eden soruşturmalar bağlamında bunlar bir suç faaliyetinin, örgütsel faaliyetin bir parçasıdır. Ondan dolayı bunlarla bir şekilde ilişkili olmak yani ticari maksatla bile birileri bunu almış olsa bu suçun bir parçası olmak anlamına gelebilir.”