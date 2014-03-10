Yeni düzenleme Türkleri memnun etmedi



Alman Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in planlanan yeni çifte vatandaşlık düzenlemesinde opsiyon modelinin kaldırılmasını şartlara bağlamasına Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Kenan Kolat'tan tepki geldi. Kolat, İçişleri Bakanı'nın önerisini saçma bulduğunu ve sadece daha fazla bürokratik işleme yol açacağını savundu.

İçişleri Bakanı, çifte vatandaşlıkta opsiyon modelinin kaldırılmasına yönelik bazı şartların getirilmesini istiyor. Buna göre, Almanya'daki göçmen kökenli çocukların iki vatandaşlık arasında seçim yapma zorunluluğu Almanya'da doğup büyüdüklerini beyan edebilmeleri durumunda ortadan kalkabilecek. Thomas de Maiziere, Almanya'da doğan göçmen kökenli çocukların ülkede büyüdüklerini kanıtlamak üzere doğum belgesi, ikamet belgesi ve okul diplomalarını ibraz etmelerini öneriyor.

"Haksızlık artıyor"

Kolat, hükümetin çifte vatandaşlık ve opsiyon modeline yönelik planlarının tamamen yanlış olduğunu belirterek etkili şekilde iyileştirme yapılmasını talep etti. Yasayla sadece haksızlıkların artırıldığını ifade eden Kolat, yeni düzenlemenin şimdiye kadar opsiyon modeli nedeniyle çifte vatandaşlıklarını kaybetmiş olanlara da çözüm sunmadığına dikkat çekti.

Almanya'da yürürlükteki opsiyon modeli nedeniyle iki vatandaşlık arasında seçim yapılması gerekiyor. Ülkede doğan göçmen kökenli ailelerin çocukları, ailerinin mensup olduğu ülke ve Alman vatandaşlığı arasında 18 ila 23 yaşlarında seçim yapmak zorunda.

Yapılmaması durumunda Alman vatandaşlığı otomatik olarak kaybediliyor. 2000 yılında yürürlüğe giren düzenleme, 1990 yılından itibaren doğanları kapsıyor. İki vatandaşlık arasında seçim yapma zorunluluğu nedeniyle şimdiye kadar en az 200 kişinin Alman vatandaşlığını kaybettiği belirtiliyor.

Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratların (SPD) koalisyon hükümeti sözleşmesinde, opsiyon modelinin kaldırılması ve bu sayede gençlerin iki vatandaşlığı da koruyabilmesi üzerine uzlaşma sağlanmıştı.

Eyaletler harekete geçti

Sosyal Demokrat Partili bazı siyasetçiler, İçişleri Bakanı de Maiziere'in opsiyon modelinin kaldırılması için doğumla birlikte ülkede büyümüş olmanın şart koşulduğu önerisinin sorunlara yol açacağı görüşünde.

Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu Rheinland Pfalz, Baden Württemberg ve Schleswig-Holstein eyaletleri, konuya yönelik bir girişim planlayarak cuma günü eyaletlerin temsil edildiği Eyalet Temsilciler Meclisi'ne sunmaları bekleniyor.

Girişimin hedefi, Almanya'da doğan tüm göçmen kökenli çocukların Almanya dışında büyümüş olsalar da çifte vatandaşlıklarını koruyabilmelerini sağlamak.

Eyaletlerin girişimi, koalisyon ortakları Hrıstiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasında ihtilafa yol açıyor. Baden Württemberg Eyaleti'nin Yeşiller Partili başbakanı Winfried Kretschmann, hükümet sözleşmesinde yer alan düzenlemenin, bürokratik masraflara yol açacağını ve bu masrafın da eyaletler tarafından karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck de eyaletlerin girişimini överek, opsiyon modelinin herhangi bir ek getirilmeden tamamen kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Kenen Kolat da eyaletlerin girişimini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Ne var ki, bu girişimin küçük bir reform olduğuna dikkat çeken Kolat, yine de sonuçtan memnun olmadıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı.

Düzenlemenin haksızlığa yol açtığının altını çizen Kolat, farklı ülkelerden birçok insanın çifte vatandaşlıklarını korumalarının sorun olarak görülmediğini buna karşılık Türk kökenli vatandaşların ise gelecekte de bu hakka sahip olamayacaklarını belirtti.